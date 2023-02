Juve, Inter e Psg. Secondo quanto riporta 90min sono questi i club che stanno inseguendo N'Golo Kante, centrocampista in scadenza col Chelsea a giugno. I contatti tra l'entourage del francese e i club sopracitati sono ancora vivi, ma l'intenzione dell'ex Leicester resta quella di proseguire con i Blues. Tanto che i dialoghi tra le parti vanno avanti in maniera più che positiva: non manca molto per un accordo definitivo.