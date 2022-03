Il centrale difensivo dell'Inter Gleison Bremer è uno dei profili più seguiti in vista della sessione di mercato estiva. Tra i club interessati, anche la Juventus. Intervistato dal canale ufficiale granata, però, il centrale ha raccontato di essere, in qualche modo, già legato all'Inter:



"Se mi chiamo così per Andreas Brehme? Sì, mio padre mi ha raccontato che è stato un giocatore tedesco che ha anche giocato nell'Inter. Per questo mi ha dato questo nome, per ricordarlo".