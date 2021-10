Beppe, ex agente di Bernardeschi, ha parlato così a Tuttosport del mercato della Juventus: "Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea, se la Fiorentina continuerà così bene... Nel caso, comunque, immagino che propenderà per una cessione all’estero. Su Pogba, direi che... “ce sta a provà”. Anche se non credo che la Juventus possa effettuare questo tipo di operazione. Penso a quanto accaduto con gli ultimi parametri zero, penso al fatto che sarebbe difficile mantenere certi equilibri di spogliatoio".