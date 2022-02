Juve (quasi) regina d'Europa, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. Con la spesa di circa 97 milioni di euro per gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti, la Vecchia Signora si è posizionata al secondo posto nel continente tra le squadre che hanno "sborsato" più soldi nell'ultima sessione di compravendite, alle spalle solo del Newcastle con 102 milioni. A chiudere il podio il Barcellona con "soli" 55 milioni, seguito a poca distanza da Liverpool ed Everton. Un vero e proprio exploit, insomma, per i bianconeri, evidentemente desiderosi di rinforzare la squadra per dare una svolta alla stagione dopo mesi non propriamente brillanti.