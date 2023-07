Torna il consueto appuntamento per parlare del calciomercato della Juventus. Oggi al via la nuova stagione alla Continassa ma tiene banco il viaggio in Arabia di Paul Pogba e quella super offerta ricevuta. Non solo però: uno sguardo al futuro di Dusan Vlahovic e quello di Federico Chiesa. Appuntamento in diretta dalle ore 14.30 per Mercato Bianconero dallo studio di Antonio Romano in collegamento ci saranno Marcello Chirico direttore editoriale de IlBianconero e Giancarlo Padovan direttore di Calciomercato.com. Di seguito la diretta.