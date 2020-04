La rivincita delle squadre B. Nell'ultima classifica del CIES, gruppo di ricerca svizzero, è stato fatto spazio ai club-trampolino. Ossia, come spiega La Gazzetta dello Sport, alle "società che sono in grado di lanciare calciatori ad alto livello". Al primo posto c'è l'Ajax, secondo il Benfica. Poi... poi ci sono le famose Under: il Castilla, seconda squadra del Real, è quarta. E il Barcellona B è undicesimo. Se si lavora bene, insomma, le soddisfazioni arrivano.



LA JUVE SPERA - E' una medaglia al petto per chi ci crede, proprio come la Juventus. E il mercato mutato dal coronavirus aggiunge un po' di occasioni per attingere al patrimonio delle giovanili. Chi, tra i ragazzi della scuderia juventina, sarebbe però pronto per il grande salto? Andiamo a vedere nella nostra gallery dedicata...