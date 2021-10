Erling Haaland avrà presto una nuova casa calcistica. Questa è la sensazione che serpeggia come una certezza sul mercato, con le big più grosse d'Europa pronte a strapparlo al Borussia Dortmund. E per farlo, giocare d'anticipo. Secondo il Times, in Inghilterra c'è ungià pronto a contattare direttamente l'agente Mino Raiola e avviare i dialoghi per definire l'operazione. L'intenzione del club di Premier League sarebbe quella di prendere Haaland, il centravanti più ambito al mondo per forza ed età, già a gennaio!