Si era a lungo parlato di un ritorno alla Juventus di Federicoin questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport l'allenatore dellaMaurizio Sarri avrebbe chiesto alla società uno sforzo per il giocatore. Si tratterebbe di un prestito secco dal Toronto per sei mesi, tuttavia l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del giocatore classe 1994 che chiede 3 milioni, troppi per la società biancoceleste.