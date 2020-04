2









La Juventus pianifica il lavoro in attesa di capire quando riaprirà ufficialmente il mercato dopo lo slittamento della sessione dovuto al coronavirus. La dirigenza è alla ricerca di quel centrocampista dai piedi buoni che vuole Maurizio Sarri per fare il gioco visto ai tempi del Napoli. Tra i profili che piacciono ai bianconeri, secondo Tuttosport c'è quello di Saul Niguez dell'Atletico Madrid. Classe '94, per convincere i Colchoneros lasciarlo andare la Juve sta pensando di inserire Bernardeschi nella trattativa. Federico è uno dei bianconeri in bilico che possono lasciare il club e diventare pedine importanti come contropartite.