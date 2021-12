La Juventus rischia di perdere uno degli obiettivi più caldi a centrocampo, per la sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti: "Prima offerta ufficiale recapitata al Borussia Monchengladbach per strappare il sì alla cessione di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è in scadenza a giugno e piace a Juve e Roma, ma il Borussia Dortmund ha presentato la prima proposta da 8 milioni di euro per battere la concorrenza".