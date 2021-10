Continuano a rincorrersi e a farsi via via più fitte le voci di mercato che riguardano de Ligt. Il suo procuratore, Mino Raiola, secondo quanto riportano i media, non disdegnerebbe di fargli cambiare aria. Secondo quanto riporta il portale specializzato in mercato fichajes.net, il centrale olandese potrebbe finire presto nel mirino del Chelsea che guarda a lui nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Rudiger.