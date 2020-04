1









Non solo Pogba, il mercato della Juventus si giocherà soprattutto in attacco. Higuain non sarà più bianconero, sicuramente dalla prossima stagione, nel peggiore dei casi anche tra pochi giorni se non dovesse rispondere alla convocazione a Torino da parte del club, perciò è necessario muoversi ora per il futuro. Tuttosport fa il punto della situazione. Al momento, Milik è un profilo più percorribile rispetto a Icardi: il polacco gradisce la meta e percepirebbe un ingaggio inferiore rispetto all’argentino, che comunque resta un pallino di Paratici. Per l'ex Inter il discorso è semplice: nel caso in cui venga riscattato dal Paris Saint-Germain, la trattativa sarebbe più agevole alla luce dei giocatori da inserire, che piacciono molto a Leonardo: Pjanic, Alex Sandro e Douglas Costa. Nel caso opposto, ovvero il mancato riscatto e il ritorno in nerazzurro, l’operazione si complicherebbe. Tra Milik e Icardi c’è sempre Gabriel Jesus, per il quale Guardiola ha alzato il muro stravedendo per il suo talento. Difficile, ma non impossibile, convincere il Manchester City a lasciarlo partire.



CAPITOLO ESTERNI - Chiesa resta uno dei nomi più caldeggiati, anche se sull’attaccante della Fiorentina c’è la presenza dell’Inter. Non se ne parla tanto, ma le antenne bianconere restano sempre ben sintonizzate su Ferran Torres, gioiellino classe 2000 del Valencia in scadenza nel 2021, ambito anche da Borussia Dortmund, Atletico e Real Madrid.