Il Leicester è sempre più vicino alla retrocessione e qualche occasione di mercato c'è. Quale? Una su tutte Youri, che si libererà in estate a parametro zero e già ora potrebbe firmare col suo prossimo club, ma il futuro è ancora un’incognita. Le italiane restano alla porta, le inglesi invece sono in pole position. Tielemans è alto nella lista dell’Arsenal, mentre in Serie A piace a Juve, che lo ha sempre molto apprezzato, e Roma.