Giovedì di lavoro in casa Juventus. La squadra di mercato bianconera ha cominciato a fare sul serio e negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una decisiva accelerata, sia dal punto di vista delle uscite che da quella delle entrate. Oggi, come riporta calciomercato.com, i dirigenti della Vecchia Signora hanno incontrato i colleghi del Genoa per una lunga chiacchierata. Sul tavolo, diversi profili che potrebbero muoversi da Torino al capoluogo ligure e viceversa.

I NOMI - Il Genoa continua ad insistere per Gianluca Frabotta. La Juventus, però, temporeggia perché per l'esterno è arrivata anche un'offerta dell'Atalanta. Ovviamente, si è parlato di Nicolò Rovella, per definire il suo prossimo futuro. Il nodo tra uno sbarco anticipato alla Continassa e un ulteriore anno in rossoblù non è ancora stato sciolto: il calciatore, però, incontrerebbe i gusti di Allegri. Per quel che riguarda Perin, invece, la Juve avrebbe le idee abbastanza chiare: trattenerlo come secondo di Szczesny, nonostante il portiere preferisca giocare titolare.

IL NOME NUOVO - Nel corso della giornata, i dirigenti della Juventus avrebbero ricevuto un altro input. Tramite intermediari, infatti, sarebbe stato proposto l'attaccante uzbeko Shomurodov. I bianconeri sono alla ricerca di una punta, da affiancare a Morata, per stimolare la concorrenza e dare fiato allo spagnolo. Shomurodov non occupa i primi posti della lista dei desideri bianconera ma, nonostante questo, il suo profilo potrebbe rispuntare più avanti.