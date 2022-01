Si scalda il mercato, in vista della sessione di gennaio. Nelle discussioni tra Juventus e Arsenal sarebbe spuntato un nome nuovo, come scrive calciomercato.com: "La Juve con l'Arsenal ne parla. Di Aubameyang, sicuramente. E anche di Dejan Kulusevski. Ma pure di Arthur. Il brasiliano stuzzica Mikel Arteta, le condizioni di trasferimento possono fare la differenza: in ogni caso la Juve apre al prestito, sapendo che quei sessanta milioni con cui Arthur pesa a bilancio oggi non sono recuperabili.".