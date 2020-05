Tra i nomi circolati nelle trattative tra Juventus e Barcellona, è uscito fuori anche quello di Ousmane Dembelé. Il giocatore francese, ex Dortmund, sembra essere finito ai margini nei blaugrana, sebbene i 125 milioni spesi per portarlo in Catalogna. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i bianconeri non sono gli unici sulle tracce di Dembelé. Infatti, qualora dovesse saltare la trattativa per Timo Werner del Lipsia, anche il Liverpool di Jurgen Klopp si fionderebbe sull'esterno del Barcellona. I catalani, dal canto loro, non sembrano intenzionati a cedere il giocatore a titolo definitivo, quanto piuttosto in prestito.