Quale sarà il futuro per la panchina della Juve? Il futuro di Andrea Pirlo è ancora in bilico e mentre Fabio Paratici lo conferma pubblicamente, le indiscrezioni raccontano di valutazioni ancora da fare. I risultati a fine anno condizioneranno il giudizio e la decisione, intanto i tifosi vanno a caccia della soluzione migliore. Per loro è solo una: Zinedine Zidane. L'allenatore del Real Madrid piace da sempre, è considerato un vincente e l'uomo giusto per la Champions. Zinedine Zidane è anche un pallino del presidente Agnelli, nel recente passato è già stato accostato alla Juve e potrebbe essere la carta per trattenere Ronaldo. Controindicazione: lo stipendio.