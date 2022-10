La rivalità tranon si ferma al campo ma - come abbiamo visto negli ultimi anni - sfocia anche nel calcio mercato. L'ultimo esempio è stato il trasferimento di Bremer, che sembrava destinato ai nerazzurri prima dell'inserimento della Juve. In questo caso riguarda un allenatore e in particolareinfatti, potrebbe lasciare il club a fine stagione nonostante un contratto fino al 2024. Secondo la stampa spagnola, sia la Juve che l'Inter seguono l'ex centrocampista nel caso si separassero rispettivamente da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.