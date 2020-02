L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza i movimento di mercato delle squadre di Serie A nel mercato di gennaio. Secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni l'Inter di Conte ha vinto "lo scudetto degli affari" essendo riuscita a portare a Milano Young, Moses e soprattutto Christian Eriksen del Tottenham. Ora Conte "non ha più alibi", scrive il quotidiano nel suo titolo principale in prima: "Non può più nascondersi, ha la squadra per vincere".