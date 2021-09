Le parole di Sergio Aguero a Rac1: "Non capisco perché si parli di questo, quando ho firmato per il Barça Leo non lo aveva ancora fatto. Quella della clausola è un'invenzione. Quando ho lasciato il City e mi ha contattato il Barcellona, non ho esitato un attimo; sapevo dei problemi economici del club ma non è mai stata una questione di denaro. Messi? Non abbiamo parlato molto durante la Coppa America, non volevo infastidirlo, ma lui era piuttosto sicuro che la situazione col Barcellona si sarebbe risolta. Ovviamente sono rimasto sotto choc quando è successo quello che è successo; ora Leo sta bene e gli auguro tutto il meglio possibile. Se rifirmerei per il Barça sapendo quello che sarebbe avvenuto nel corso dell'estate? Assolutamente sì"