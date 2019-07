Leonardopuò lasciare la Juventus dopo il ritorno dello scorso anno a Torino. Sulle sue tracce infatti ci sono Manchester City e PSG, pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere il club bianconero. Nell'intervista rilasciata quest'oggi al canale ufficiale della Juve, però, Leo ha fatto capire di essere pronto a una nuova stagione all'ombra dell'Allianz Stadium: "La Juve non si può guardare dietro. Siamo migliorati dove magari avevamo qualche lacuna, adesso abbiamo alternative in ogni ruolo. Adesso bisognerà far parlare il campo. Come sempre, è il giudice supremo. Seguire le idee del mister e mettere tutto in campo. Sarà una stagione combattuta, soprattutto in Italia: l'Inter ha preso uno dei migliori allenatori, darà loro un'anima. Il Napoli cresce e bisognerà combattere con loro e contro noi stessi per migliorarci. In Europa hanno fatto come noi, sono migliorati. Tanta voglia d'iniziare? Sì, non vedo l'ora".