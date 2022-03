Alex Sandro è stato uno delle colonne, nel ciclo vincente della Juventus. Arrivato a Torino, dal Porto, nell’estate del 2015, grazie alle sue doti tecniche e fisiche, seppe ritagliarsi un ruolo da protagonista, da insostituibile. Nelle ultime stagioni, però, l’esterno brasiliano è sembrato in netto calo e quest’anno è stato protagonista di errori di lettura e marcatura che sono costati caro ai bianconeri. Uno su tutti, quello in Supercoppa contro l’Inter.



A causa di questa flessione, le strade di Alex Sandro e della Juventus potrebbero dividersi in estate. Per questo, Federico Cherubini e gli uomini di mercato bianconeri stanno lavorando al sostituto.



Sfoglia la gallery per leggere la lista dei possibili sostituti di Alex Sandro