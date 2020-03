Il primo tentativo è andato a vuoto, ma la Juve non molla Erling Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund, già ripetutamente a segno nei pochi mesi trascorsi in giallonero, è sempre nel mirino dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Tuttosport Fabio Paratici, CFO della Juve, è speranzoso nel secondo tentativo. Il norvegese dal 2021 avrà infatti una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che la Juve, qualora la sua crescita continuasse così impetuosamente, potrebbe decidere di pagare. Il Borussia Dortmund in settimane è stato eliminato dalla Champions dal PSG.