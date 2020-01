La Juventus si sta interrogando molto, in questo mese di mercato, sul futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore non ha convinto in questa prima metà di stagione, ma Sarri sta provando a recuperare cambiandone il ruolo in mezzala. Al di fuori da ogni valutazione tattica, l'interesse del Barcellona sembra essersi ripresentato, dopo gli approcci estivi e lo scambio con Rakitic potrebbe essere un'opzione. Come riporta Il Tempo, però, anche la Roma potrebbe bussare alla porta dell'ex Viola: i giallorossi, che devono sostituire Zaniolo, sarebbero una meta gradita da Bernardeschi, che non uscirebbe dai radar di Mancini per la Nazionale e avrebbe la possibilità di giocare titolare. Bisogna solo aspettare una mossa dei giallorossi, che al momento non sembrano essersi fatti avanti.