Un presente scoppiettante, un futuro radioso. La carriera di Erling Haaland è segnata, sarà lui a contendersi il trono del calcio con Mbappè per i prossimi anni. Nel 2022 si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che permetterà a qualsiasi club di portarlo via dal Borussia Dortmund, ma nel frattempo molti bramano il colpo già a partire dalla prossima estate, anche se si parla di un affare a tre cifre nell’ordine del milione. Come riporta Calciomercato.com, dal canto suo, il centravanti norvegese ha una preferenza: non la Juventus, neanche Real Madrid e Barcellona, bensì la Premier League, dove Manchester City e United lo seguono da tempo.