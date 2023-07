Le ipotesi a raffica, compagne elette di ogni calciomercato, raddoppiano se si tratta della. E c'è una certa logica. Fra le squadre di serie A è quella con l'imperativo più stringente: cambiare di più.. Nuovi assetti societari, nuova area tecnica (rimane Cherubini, ma più defilato grazie allo spirito di servizio dimostrato). Cambia anche l'assistente dell'allenatore.. Assai più stretti rispetto a prima: bisogna vendere prima di comprare. Solo che non è così facile. Per questo - si dice - è necessario cedere almeno uno trae rassegnarci al fatto che il sostituto non sempre sarà all'altezza, perchè magari vendendone uno ne compri due. Forse non eccelsi. Per esempio, al posto del serbo si parla di. Bisogna anche considerare che nessuno pare disposto a fare sacrifici considerevoli per chi non ha disputato una grande stagione. Quella di Bremer si potrebbe definire, al massimo, buona. Quelle degli altri due no.Un giocatore che in questi anni si è soprattutto distinto, un paio di giorni fa, con una battuta a metà tra Shakespeare e i fratelli De Rege: “Questo - ha detto - è il mio miglior periodo calcistico”. E, in effetti, il tasso di genialità tragicomica è assai elevato. Non si capisce se sia un ottimo periodo perché, ovunque vada, non gioca mai, ma percepisce un lauto stipendio; oppure sia un gran bene per il calcio in genere perché, appunto, non gioca mai. L'altro esubero conclamato,, non ha avuto tempo per far vedere qualcosa. E' vero, ha giocato poco anche nel Chelsea, ma alla Juve volevano trasformare uno che sgroppa in verticale, dotato anche di un discreto tiro, in una specie di ragioniere difensivo.Per chi scrive potrebbe tranquillamente entrare nel cast dei kolossal di moda in questi giorni: “Campi del tramonto” o “I campioni vanno a morire in Arabia”.ai titoli di coda fa un po' tristezza, ma i film, belli o brutti, hanno sempre una fine. Talvolta, anzi, sono un po' “tirati in lungo”.. Per esempio:, un centrocampista che le sarebbe servito come il pane, oppure, più convincente diinsieme, destinato ad altri lidi. Intanto per racimolare, giustamente, un po' di soldi si procede anche con lae le categorie più giovani da cui parecchi giocatori stanno emigrando verso altri lidi. Insomma, si gioca su parecchi tavoli, mentre l'unica (piccola) certezza è alle porte. Ovvero la tournée americana, sciagurata come tutte le esibizioni fuori luogo e fuori tempo.. Perchè? Per qualche dollaro e qualche maglietta in più, in cambio d'un inizio di campionato problematico, per non dir peggio.