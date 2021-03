Il cantante Bugo, che quest'anno partecipa da solista al Festival di Sanremo dopo l'avventurosa esibizione in tandem con Morgan l'anno scorso, è un gran tifoso della Juventus. Tanto che nella serata finale del festival si è vestito con una giacca bianconera, in onore proprio della sua squadra del cuore. Una scelta che testimonia cosa voglia dire amare i colori di un club, anche perché Bugo ha fatto questa scelta di vestiario mentre la Juve batteva 3-1 la Lazio all'Allianz Stadium. E su Twitter l'artista ha ringraziato Amadeus "per avermi fatto cantare dopo la partita della Juve".