Lo sguardo di #Dybala dopo aver sentito l’inno della Roma a cappella cantato dai 65mila dell’Olimpico. #ASRoma #RomaShakhtar pic.twitter.com/MmVd5BQ7y7 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 7, 2022

E' stata una giornata indimenticabile per, che pure di giornate indimenticabili ne ha vissute un po'. L'argentino è stato accolto dall'abbraccio di 65mila tifosi, accorsiin pieno agosto per guardare l'amichevole con loe abbracciare la squadra, durante la presentazione ufficiale. Ovviamente, decibel altissimi per la, già "toccato" dal popolo giallorosso dopo aver sentito l'inno a cappella.La risposta, sul campo, non si è fatta attendere.ha giocato con: i FabFour, tutti insieme a dare spettacolo. E che spettacolo. Basti guardare la rete di Pellegrini: parte tutto dal capitano, poi il tocco di Zaniolo, il filtrante di Paulo e l'assist di Tammy. Fino alla rete. Spettacolare. Appena un'ora dopo la sua vecchia squadra finiva per capitolare contro l'Atletico Madrid, senza un briciolo d'inventiva sulla trequarti.