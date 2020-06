Enrico Mentana, giornalista de La7, ha commentato su Facebook le parole di Guerra contro i festeggiamenti apparsi a Napoli. "Ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch'io". In tanti gli hanno risposto, anche con commenti piuttosto piccati: "Ma come, li difendi pure?"; "Ci sono limitazioni per teatri e cinema, perché loro possono fare queste cose?"; "Un giornalista come te non dovrebbe difenderli".