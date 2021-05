"Nei secoli fedele", scrive Mentana sui social. Un messaggio che stimola la risposta di un tifoso: "Per vincere uno scudetto hanno dovuto: -pagare un allenatore 40 miliardi -aspettare che la juve si mettesse agli ordini di un picciriddo -uscire dalla champions ai gironi -fare catenaccio e contropiede. Bravi (?)". A questo messaggio il noto giornalista, tifoso nerazzurro, replica: "Sei Un Commentatore Autorevole (leggi solo le iniziali)". Un messaggio non così velato, di certo non cordiale... che fa immediatamente il giro del web.



Poi aggiunge a Sky: "A chi va dedicato? Non ho il problema dei 9 scudetti degli altri. Lo scudetto è un’avventura meravigliosa e si gusta in sé, non con spirito di rivalsa. Conte è la stessa cosa che è stato Trapattoni, Mancini e Mourinho per l’Inter: nessuno era interista e non chiedo che lo si sia dalla nascita. Lui è uno dei migliori allenatori in circolazione, il discorso che ha fatto ieri torna con quello che ha dimostrato la squadra".