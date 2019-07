"Omo de panza, omo de sostanza". Vecchi detti che non tramontano mai. Se poi uniamo questi detti a uno dei centravanti più forti dell'ultimo periodo come Gonzalo, e soprattutto a un Ministro della Repubblica come Matteo, ecco che ti viene fuori un simpatico polverone. Ad alzarlo è stato il direttore del TG di La7, Enrico Mentana, che scatena i propri followers con un collage a tinte rossonere. 'Omini de panza', appunto, Higuain e Salvini. E una risata che non seppellirà nessuno, anzi.