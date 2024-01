Enrico, noto giornalista e tifoso interista, è intervenuto sul fallo di Bastoni su Duda, che tanto sta facendo discutere nelle ore successive alla vittoria nerazzurra sull'Hellas Verona.Mentana, condividendo un video da differente prospettiva dell'intervento del difensore, ha commentato così la decisione dell'arbitro, invocando una spiegazione dai vertici dell'Associazione Arbitri."Si poteva fischiare un fallo, oppure no - le sue parole -. Ma da questa prospettiva la cosa si ridimensiona molto. Di certo a una squadra "benvoluta" dal Var (come leggo da molte parti) non viene dato un rigore contro al 99esimo proprio per decisione del Var. Aspettiamo le registrazioni (e soprattutto le immagini) di Open Var su Dazn, che per il bene di tutti andrebbero anticipate a domani".