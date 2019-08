E' fatta per Lukaku all'Inter. A svelarlo è Enrico Mentana, giornalista di La Sette e direttore di Open. Proprio sul sito diretto dal famoso giornalista (di nota fede interista) si legge che il trasferimento di Lukaku all'Inter è cosa fatta "per 83 milioni di euro pagabili in due anni". In queste ore Federico Pastorello si trova a Londra per parlare proprio con i Red Devils mentre Marotta ha alzato l'offerta per il club inglese.