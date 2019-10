Attraverso i propri social, Enrico Mentana, direttore di LA7, ha parlato così della sua Inter: "Lautaro e Barella hanno 22 anni, Sensi e Skriniar 24, Brozovic 26. Nel primo tempo abbiamo fatto felice mezza Italia, nel secondo l’altra metà. Ma a Barcellona è nata una nuova Inter, e il merito è tutto del nostro fuoriclasse, che sta in panchina (anzi davanti). E chi non lo voleva ha perso la voce”. Insomma, gli animi si scaldano in vista della super sfida di domenica: a San Siro arriva la Juventus. E sarà battaglia.