Cesar Luis Menotti è il Flaco per eccellenza, fu lui a portare la prima Coppa del Mondo in Argentina: “Vado sempre alla ricerca della bellezza e del bel calcio” ha detto a La Gazzetta dello Sport. Come quello di: “Sarri alla Juve è una grande sorpresa. Potrebbe essere il mio erede, sarei grato e onorato. A me piace più questa Juve di quella vecchia perché gioca la palla. Mi piacciono gli allenatori come lui e Guardiola”. Il calcio è semplice per Menotti: “Ordine e avventura. La Juve aveva il primo e ora ha trovato anche la seconda caratteristica, cioè armonia ed estetica. Sarri dimostra che la vittoria non è alternativa all’estetica”.



HIGUAIN E DYBALA - “È il miglior allenatore che poteva capitare a loro due. Sarri riuscirà a recuperare definitivamente Higuain. Dybala ha un gran talento anche se è ancora un ragazzo e ha tempo per crescere. Le maglie della Juve e dell’Argentina pesano. Ronaldo o Messi? Non facciamo paragoni. Godiamoceli tutti e due perché sono diversi: il primo è un fenomeno sotto porta, l’altro più completo nel resto del campo.