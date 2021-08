La crisi economica, conseguenza della pandemia, ha avuto l’effetto del sale nelle ferite, per il calcio italiano. È andata ad acuire, cioè, una situazione di crisi economica e insostenibilità già in atto. Per sopperire a tutto ciò,, come riporta La Repubblica. Tra i punti del progetto:. Inoltre, la richiesta sarebbe quella di inserire, nei vantaggi fiscali del decreto crescita, tutti i trasferimenti e non solo quelli che che riguardano i calciatori residenti in Italia da almeno due anni.IN CAMBIO -. L’idea è quella di promuovere la sostenibilità e l’autosufficienza del business calcio. Inoltre, in linea con le misure della Uefa, potrebbe esssere introdotto un Salary cap, con luxury tax per i trasferimenti che sforano le cifre impostate come tetto.