Eccoli lì, di nuovo insieme. Maurizio e Gonzalo, padre e figlio. Prima Napoli, poi Londra e ora a Torino.poteva lasciare la Juve in estate, era stato messo alla porta ma ha voltato le spalle proprio alla Roma che affronterà domani all'Olimpico. Il Pipita ha lottato giorno dopo giorno a testa bassa per rimanere in bianconero. Voleva dimostrare quanto valeva: fatto. Zero dubbi, oggi.tra campionato e coppe da inizio stagione.- Una rinascita che passa anche dal lavoro - fisico e psicologico - che ha fatto Sarri su di lui. L'ha motivato e l'ha cambiato. Attaccante sì, ma con caratteristiche diverse: "Higuain ci risolve il vuoto che rimane in area di rigore con Ronaldo che parte decentrato e Dybala che viene incontro al pallone e gioca lontano dall'area" ( QUI la conferenza completa).Mai una parola fuori posto, zero occhiatacce all'allenatore.Il gruppo, prima di tutto. Sarri lo sta alternando a Dybala mettendoli tutti e due insieme con Ronaldo quando decide di calare il tridenteIl Pipita è rinato e ringrazia, lì davanti ci pensa lui a mettere ordine.