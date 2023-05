Con i numeri Allegri ci gioca spesso, non quelli in campo ma in classifica."Ci sono scontri diretti che condizionano i numeri finali per andare in Champions. Già oggi si può capire se la quota Champions è 72 o 73", ha detto l'allenatore in conferenza stampa, aggiungendo: "Momentaneamente 73 è matematica. A 72 secondo me ci sono ottime possibilità, ma dipende dai risultati di oggi. Da lì non si scappa. Non voglio annoiarvi con i numeri".Per arrivare a quella cifra,. Una media quindi di due punti a partita, ovvero quasi identica a quella avuta per tutto il campionato (1.91). Oltre allo scontro diretto contro l'Atalanta tra poche ore, ci sarà poi quello con il Milan alla penultima giornata, quando i bianconeri sperano di essersi già qualificati in Champions o almeno essere a un passo dall'obiettivo.Seguendo i ragionamenti di Allegri,Nel dubbio però, a Bergamo la Juve avrà una grande chance; avvicinare sensibilmente quei 73 punti ed eliminare quasi definitivamente una concorrente diretta.34a giornata: Atalanta-Juve35a giornata: Juve-Cremonese36a giornata: Empoli-Juve37a giornata: Juve-Milan28a giornata: Udinese-Juve