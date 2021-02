A La Stampa, l'ex cestista e tifoso juventino doc, Dino Meneghin ha laureato Ronaldo: "Di solito quando arriva il cross gli attaccanti fanno uno, massimo due passi prima di staccare. Ronaldo ha una rincorsa diversa: ricorda un terzo tempo del basket. Però non lo avvicinerei a Jordan, grandissimo ma ormai un po' distante nel tempo. Meglio LeBron James, anche per la sua dose di fisicità che porta nel suo gioco. In quintetto uno così lo terrei sempre. Cristiano poi è bravo a impattare sempre in maniera diversa, a volte schiacciando, a volte appoggiando. L'insieme cross-colpo di testa nel calcio mi ricorda l'alley-oop del basket. Cristiano è bravissimo a intuire dove indirizzare la palla, a trovare il tempo giusto per insaccare. Un istito da grande rimbalzista. Come fermarlo? L'unico modo è il tagliafuori... ma Ronaldo è molto furbo, sa fintare, spostarsi all'ultimo".