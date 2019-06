L'acquisto di Ferland Mendy da parte del Real Madrid, per 48 milioni di euro più bonus al Lione, è stato il terzo più esoso di sempre per un terzino. Il nuovo esterno sinistro dei Blancos ha superato la concorrenza di Joao Cancelo, quinto in graduatoria con i 40.4 milioni spesi dalla Juventus per avere il suo cartellino dal Valencia, ma non quella del suo omonimo Benjamin, passato dal Monaco al Manchester City per 57.5 milioni e di Lucas Hernandez, per il quale il Bayern Monaco ha già speso gli 80 milioni di clausola rescissoria all'Atletico Madrid. Al terzo posto c'è Kyle Walker, altro terzino del City, pagato 52.5 milioni al Tottenham nell'estate del 2017.