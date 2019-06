Il Real Madrid è incontenibile in queste prime settimane di calciomercato. I Blancos hanno piazzato un altro colpo, stavolta in difesa. Si tratta di Ferland Mendy, esterno difensivo sinistro di 24 anni. Un acquisto che ha sollevato qualche dubbio anche in Spagna: come potrà essere gestita la convivenza tra il nuovo arrivato e Marcelo, senatore colonna portante delle Merengues. Il brasiliano potrebbe anche lasciare Madrid, nonostante tutte le rassicurazioni legate alla sua permanenza. Su di lui c’è la Juventus, forte anche del richiamo di Cristiano Ronaldo nei confronti dell’amico. Marcelo, per ora, non si sbilancia, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe divenire più chiara.