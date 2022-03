Un francese per la Juventus? Sì, ma non quello che aspettano tutti. Si tratta invece di Ferland Mendy, in uscita dal Real Madrid: secondo quanto riporta fichajes.net, il terzino non rientrerebbe nei piani di Ancelotti e avrebbe delle richieste dal mercato. E tra i club che stanno monitorando la situazione ci sono il Paris Saint-Germain e la stessa Juventus, che nei prossimi mesi potrebbero fare un'offerta ufficiale al club spagnolo.