Ferland Mendy si è presentato come nuovo giocatore del Real Madrid e, tra i temi affrontati, c’è anche la concorrenza con Marcelo. Il terzino brasiliano rischia di finire ai margini del progetto dei Blancos e l’ipotesi di un trasferimento alla Juventus è sempre calda. “Non ci siamo ancora visti, devo ancora parlargli”, spiega Mendy: “Non so cosa accadrà, sarà l’allenatore a decidere in base a cosa vedrà nel corso della stagione. Non so come vorrà giocare Zidane, ma sono molto felice di far parte del Real Madrid, così come lo è Marcelo. Qui ha fatto una grande carriera”.