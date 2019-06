Il Lione ha ceduto Ferland Mendy, talentuoso terzino sinistro, al Real Madrid qualche giorno fa, per l'astronomica cifra di 48 milioni di euro più bonus, rendendo il classe '97 il secondo più pagato di sempre nel ruolo. Oggi il presidente del club francese, Jean-Michel Aulas ha dichiarato in conferenza stampa di voler puntare a un terzino a parametro zero per sostituire Mendy. Si tratta di Filipe Luis, ex obiettivo di mercato della Juventus, oggi in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e in partenza in estate.