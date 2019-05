"Da quanto mi è stato riferito, Jorge Mendes sta provando in tutti i modi possibili a portare Mourinho alla Juventus, ma la vedo come un’impresa molto difficile da realizzare. Ci sarebbe bisogno di un enorme lavoro diplomatico per convincere i tifosi, come fu necessario per Allegri 5 anni fa". A dichiararlo è stato il giornalista di Sky Sport, Paolo Condò. Una possibilità, quella di vedere Mou alla Juve, che è stata paventata dalla stessa società bianconera. Al momento, comunque, la corsa alla panchina juventina sembra sempre più a due: Sarri o Simone Inzaghi? Qui va citato nuovamente Nedved: 'Chi vivrà, vedrà...'.