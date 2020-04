James Rodriguez-Real Madrid, stavolta l'addio può essere definitivo. Il colombiano non rientra più nei piani di Zinedine Zidane, e dopo il prestito biennale al Bayern Monaco dal 2017 al 2019 alla riapertura del mercato le Merengues proveranno a piazzarlo a titolo definitivo. Secondo l'indiscrezione rilanciata da As, nel futuro del giocatore potrebbero esserci la Serie A o la la Premier League.- La Juve ha ottimi rapporti con Jorge Mendes, procuratore di James ma anche di Cristiano Ronaldo. Quello del colombiano potrebbe essere un affare interessante sia dal punto di vista commerciale che economico, considerando che l'ingaggio di Rodriguez è di 7 milioni di euro all'anno, cifra sostenibile dalle casse della Juventus.col quale si ricomincerà a trattare appena terminerà l'emergenza coronavirus.- Ipotesi complicata anche quella del Napoli, soprattutto per i costi del cartellino.. I Toffees pensano ad James per accontentare il loro allenatore, la Juve in questo momento guarda da un'altra parte.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI