Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha raccontato il trasferimento del portoghese al Manchester United: "Ho sempre pensato che l'allenatore sia l'elemento decisivo in un trasferimento - ha detto Mendes all'Independent - Il caso di Cristiano ne è un esempio perfetto. Lo volevano tutte le società, ma l'avrebbero preso solo in prestito dallo Sporting Lisbona. L'unico disposto a prenderlo a titolo definitivo era Alex Ferguson. In quel momento ero convinto fosse la soluzione migliore, e infatti lo United è stato il club ideale per Cristiano".