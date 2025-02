AFP/Getty Images

Antonio Silva al Milan in estate: la mossa di Mendes

Jorgeè stato anche in questa sessione di mercato protagonista ma già lavora per l'estate e in particolare riguardo la situazione diIl difensore portoghese del Benfica poteva lasciare il club a gennaio e su di lui si era mossa la Juventus. Niente da fare però perché le richieste del Benfica erano troppo elevate.Adesso, come riferisce calciomercato.com, Mendes vuole portare Antonio Silva al Milan. Forte del grande gradimento riscontrato dalla dirigenza rossonera per il classe 2003. Il Benfica ha resistito senza troppi problemi nella sessione invernale ma il discorso cambierà la prossima estate.