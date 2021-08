Così il Corriere dello Sport racconta della situazione legata a Cristiano Ronaldo, che dopo aver flirtato col Psg, in attesa che Kylianfacesse scattare l'effetto domino, ora può parlare con il City. E Mansour? "Ci pensa - si legge - Sapendo che i soldi non sono un problema per un club che ha appena preso Jack Grealish per 117 milioni. Per Harry Kane ne metterebbe sul piatto anche molti di più, ma il Tottenham di Fabio Paratici prova a resistere. Allora Mendes tenta l'inserimento, l'opzione Ronaldo costerebbe al City molto meno e porterebbe molto di più almeno in termini di immagine. Tra l'altro alla Juve basterebbero 28-30 milioni per evitare la minusvalenza e risparmiare i 31 milioni netti di ingaggio"., chiosa il giornale.