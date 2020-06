L'idea di portarealla Juventus è partita dall'agente Jorge Mendes, lui che al Wolverhampton, dove gioca l'attaccante messicano, è di casa. Il procuratore del giocatore ha assicurato di poterlo spostare anche in prestito con obbligo di riscatto per favorire l'operazione, come riporta Calciomercato.com, ma quando la Juve si era decisa a fare passi concreti è arrivata la richiesta choc dei Wolves: 50/60 milioni cash, niente contropartite. A queste cifre, però, non se ne farà nulla.